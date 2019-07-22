На внеочередных выборах в Верховную раду Украины лидирует пропрезидентская партия Слуга народа. В настоящий момент подсчитано 0,78 процента протоколов, передает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Украины. Слуга народа набирает 38,99 процента.

На внеочередных выборах в Верховную раду Украины лидирует пропрезидентская партия "Слуга народа". В настоящий момент подсчитано 0,78 процента протоколов, передает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Украины. "Слуга народа" набирает 38,99 процента.Следом идет "Батькивщина" — 11,18 процента. Третьей в настоящий момент стала партия бывшего президента страны Порошенко "Европейская солидарность" (8,64 процента). Радикальная партия Олега Ляшко получила 8,06 процента, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 7,32 процента, партия “Голос” — 6,01 процента.Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Явка составила около 50 процентов. Зафиксировано почти две тысячи нарушений. Наблюдались и курьезные случаи: так, во Львове 94-летняя пенсионерка попыталась съесть свои бюллетени.