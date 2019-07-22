Гостем заключительного дня музыкального фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала стал Валерий Сюткин. Он исполнил “арию московского гостя” – хит “Вася”, “Семь тысяч над землей”, и, вместе с Лаймой Вайкуле, песню Трофима “Просто так”. А после выступления с артистом встретился корреспондент Дни.ру.

Гостем заключительного дня музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" стал Валерий Сюткин. Он исполнил “арию московского гостя” – хит “Вася”, “Семь тысяч над землей”, и, вместе с Лаймой Вайкуле, песню Трофима “Просто так”. А после выступления с артистом встретился корреспондент "Дни.ру".У Валерия Сюткина трое детей от разных жен – недавно ставшая мамой 39-летняя Елена, 32-летний Максим и 23-летняя Виола. По словам музыканта, все они прекрасно общаются и ладят меж собой, являясь единокровными братьями и сестрами."Последнее время я даю дважды в год концерты в Москве, пел, например, 20 июня, и все мои дети там были, – заверил "Дни.ру" Сюткин. – Причем разница в возрасте не мешает им дружить – им весело вместе. Каждый день они не общаются, но переписываются и остаются в хороших отношениях".Никто из наследников музыканта не пошел по его стопам. Так, старшая дочь училась на экономиста, сын окончил географический факультет и работает в сфере туризма, а младшая дочь стала театроведом и историком искусств."Елена, не без моего участия, хорошо знает творчествоThe Beatles, Led Zeppelin, А-НА - у нее все хорошо со вкусом, – улыбается Валерий. -А Виола получила отличное образование в Европе. Она училась в Париже, Женеве и Сорбоне, но сейчас вернулась в Москву и стала руководителем проектов крупного фестиваля искусств "Черешневый лес". Я всех детей воспитывал до 18 лет. И они видели мое отношение к работе, понимали, что такое совесть и порядочность. Эти качества для меня важнее, чем знание сольфеджио".Все дети Валерия носят его знаменитую фамилию. "Они сумели сделать так, что она не является минусом для их карьеры, но и не паразитируют на ней – всего добиваются сами, не хотят, чтобы к ним относились как к детям известного человека. И мне нравится такой подход".