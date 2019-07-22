Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку вверх, переместившись с десятого на девятое место. Об этом сообщил официальный сайт АТР. В активе Медведева 2625 очков.

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку вверх, переместившись с десятого на девятое место. Об этом сообщил официальный сайт АТР. В активе Медведева 2625 очков.Лидером рейтинга с большим отрывом является сербский теннисист Новак Джокович, на счету которого 12415 баллов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль (7945). Тройку лучших замыкает швейцарец Роджер Федерер (7460).В первой десятке рейтинга также находится россиянин Карен Хачанов, имеющий в активе 2890 очков. Он расположился на восьмой строчке. В сотне лучших оказался еще один представитель России Андрей Рублев. Он с 716 баллами занимает 78-е место.