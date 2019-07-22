На трассе М4 Дон в двух десятках километрах от Воронежа перевернулась фура с мукой. Дорогу замело: для уборки рассыпавшегося груза потребовалась спецтехника, образовалась пробка длиной 8 километров. Водитель грузовика не пострадал.

На трассе М4 "Дон" в двух десятках километрах от Воронежа перевернулась фура с мукой, и дорогу замело.Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, в Рамонском районе. Для уборки рассыпавшегося груза потребовалась спецтехника, пока устраняли последствия аварии, образовалась пробка длиной 8 километров.По сообщению издания "МОЁ!", водитель не пострадал. К ночи движение было полностью восстановлено.