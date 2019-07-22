В западных СМИ появились сообщения о предстоящей свадьбе 38-летней бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой с 34-летним с миллиардером Ставросом Ниархосом III. Ради наследник знаменитой греческой династии расстался с моделью Джессикой Харт.

В западных СМИ появились сообщения о предстоящей свадьбе 38-летней бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой с 34-летним с миллиардером Ставросом Ниархосом III.Как рассказали осведомленные источники, в день рождения Дарьи, 8 июня, она уже принимала поздравления и с этим предстоящим радостным событием, хотя напрямую о дате свадьбы пара пока не говорит.По сведениям инсайдеров, Дарья и Ставрос поженятся в этом году.Как пишет StarHit, наследник знаменитой греческой династии, состояние которой оценивается в 2,5 миллиарда долларов, ради Жуковой расстался с моделью Джессикой Харт.Абрамович и Жукова развелись в 2017 году, но остались в добрых отношениях и даже совместно ведут некоторые бизнес-проекты.Их двое детей в основном живут с матерью, но часто проводят время и с отцом.