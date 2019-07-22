Инна Чурикова все еще в больнице. Супруг народной артистки
опроверг информацию о ее выписке – актрису ожидает реабилитация.
Инна Чурикова все еще в больнице. Супруг народной артистки
опроверг информацию о ее выписке – актрису ожидает реабилитация.
Запись о том, что Инна Чурикова покинула больницу, появилась
в сообществе актрисы в Facebook.
На странице даже опубликовано фото, на котором народная артистка позирует на
веранде вместе с сыном. Однако ее супруг, режиссер Глеб Панфилов, не подтвердил
эту информацию.
"Нет-нет, у нее ушибы, но это серьезная вещь. Еще
неизвестно, что лучше – ребро сломать или ушиб получить. К сожалению, ее и
завтра еще не выпишут, врачи не отпускают – будут наблюдать", – рассказал
Глеб Панфилов. В то же время, состояние актрисы не вызывает опасений, ее
перевели из реанимации в обычную палату.
Фанаты Инны Чуриковой радуются ее выздоровлению, под
публикацией в соцсети появляются лайки и теплые пожелания. К сожалению, по
словам режиссера, кто-то поспешил с этим постом. Пока в палату к актрисе не
пускают даже ее коллег, артистку могут посещать только родные.
на днях, во время спектакля "Старая
дева", упала со сцены. Народную артистку увезла скорая. В реанимации
института имени Склифосовского сначала подозревали, что актриса сломала себе
ребра. К счастью, выяснилось, что Чурикова отделалась ушибами.
Директор театра "Ленком" Марк
Варшавер надеется, что актриса скоро вернется на сцену – в планах множество
спектаклей и гастроли. Врачи прогнозируют, что на полное восстановление понадобится не меньше недели, пишет Teleprogramma.pro.