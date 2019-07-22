Инна Чурикова все еще в больнице. Супруг народной артистки опроверг информацию о ее выписке – актрису ожидает реабилитация.

Инна Чурикова все еще в больнице. Супруг народной артисткиопроверг информацию о ее выписке – актрису ожидает реабилитация.Запись о том, что Инна Чурикова покинула больницу, появиласьв сообществе актрисы в Facebook.На странице даже опубликовано фото, на котором народная артистка позирует наверанде вместе с сыном. Однако ее супруг, режиссер Глеб Панфилов, не подтвердилэту информацию."Нет-нет, у нее ушибы, но это серьезная вещь. Ещенеизвестно, что лучше – ребро сломать или ушиб получить. К сожалению, ее изавтра еще не выпишут, врачи не отпускают – будут наблюдать", – рассказалГлеб Панфилов. В то же время, состояние актрисы не вызывает опасений, ееперевели из реанимации в обычную палату.Фанаты Инны Чуриковой радуются ее выздоровлению, подпубликацией в соцсети появляются лайки и теплые пожелания. К сожалению, пословам режиссера, кто-то поспешил с этим постом. Пока в палату к актрисе непускают даже ее коллег, артистку могут посещать только родные.на днях, во время спектакля "Стараядева", упала со сцены. Народную артистку увезла скорая. В реанимацииинститута имени Склифосовского сначала подозревали, что актриса сломала себеребра. К счастью, выяснилось, что Чурикова отделалась ушибами.Директор театра "Ленком" МаркВаршавер надеется, что актриса скоро вернется на сцену – в планах множествоспектаклей и гастроли. Врачи прогнозируют, что на полное восстановление понадобится не меньше недели, пишет Teleprogramma.pro.