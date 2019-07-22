Три напряженные недели июля позади. Мы, наконец-то, можем глубоко вздохнуть и отпустить ситуации, которые требовали нашего срочного участия. Кто-то даже получит долгожданные и весьма ощутимые результаты и достигнет желаемого. Подробный гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года для Дни.ру составила астролог Юлия Урусэль.

Тринапряженные недели июля позади. Мы, наконец-то, можем глубоко вздохнуть и отпуститьситуации, которые требовали нашего срочного участия. Кто-то даже получит долгожданныеи весьма ощутимые результаты и достигнет желаемого. Подробный гороскоп нанеделю с 22 по 28 июля 2019 года для "Дни.ру" составила .Итак,начиная с понедельника и вплоть до пятницы – время благоприятно для налаживанияконтактов, сотрудничества, деловых поездок, командировок, подписания документов,а также для решения юридических вопросов. Давно хотите объясниться с кем-то и рассказатьо своих чувствах? Смелее! Период благоприятствует примирению и поиску компромисса.Ноэто не надолго. К концу недели на небе возникнет очередной серьезный конфликт междуСолнцем и планетой революций – Ураном. Первые звоночки от этого напряженного союзамогут прилететь уже в пятницу или на выходных. Вплоть до 2 августа, пока Солнцес Ураном будут конфликтовать, довольно напряженный период, который может даватьглубокие кризисы во всех сферах жизни. Уран настоящий бунтарь, и, вселяя в нас духнезависимости, заставляет сгоряча принимать решения о разрыве отношений, уходе сработы, эмиграции. Кому-то очень захочется освободится от оков и мгновенно порватьс прошлым. Но, если вы пока не готовы вносить кардинальные перемены в вашу жизнь,то претензии и недовольство окружающими оставьте при себе.Выходныелучше провести с друзьями или отправиться в то место, где вы уже были ранее, и давнохотели вернуться. Кстати, там вы сможете встретить "людей из вашего прошлого". Такжевозможен вариант, когда бывшие поклонники, о которых вы давно забыли, вдруг пригласятвас провести эти выходные вместе. Обязательно соглашайтесь, ведь сейчас такие свиданияболее перспективны, чем новые знакомства.ОвенОвнов неделя будет богата на неожиданные события и сюрпризы. В первой половине могутпоступить заманчивые предложения или открыться новые возможности в карьере. Не стоитупускать столь явный подарок судьбы. Действуйте без промедления.Ближек выходным проявите инициативу в работе. Например, сообщите начальству, что готовывзяться за проект, отложенный до лучших времен. В общем, вам светит повышение.ТелецТельцов наступает период благоденствия и гармонии. Все открытые вопросы скоро найдутрешение и позитивный итог. Поставленные лично вами цели будут успешно достигнуты.Во второй половине недели многих Тельцов озаботят семейные и бытовые дела. Внезапноначнете ремонт или рьяно возьметесь за поиски новой мебели, стараясь сделать своежилище еще уютнее.БлизнецыБлизнецам предстоит полное погружение в дела и максимальная концентрация наважных вопросах. Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года предупреждает: если отнестись к работе "спустя рукава", то кроме нагоняяот начальства можно нажить кучу нерешенных вопросов и понести финансовые потери.Ближе к выходным вероятно выяснение отношений с супругом. Спор может возникнутьиз-за ваших далеко идущих планов, которые захотелось вдруг активно пообсуждать.А те, кто пока свободен, отправятся в ЗАГС, чтобы этой свободой пожертвовать воимя счастливой семейной жизни.РакПерваяполовина недели принесет Ракам стрессовые ситуации и ощутимо пощекочет нервы. Вероятныбурные дискуссии на работе или конфликты в семье по пустяковому поводу. Звезды рекомендуютне усугублять ситуацию, отпуская колкости, а отстаивать точку зрения спокойно ис достоинством, даже если ваш оппонент не выбирает выражений. Уже в четверг накалстрастей стихнет, вам принесут извинения за все сказанное сгоряча. Вы окажетесьпобедителем.ЛевМногимЛьвам на этой неделе предстоит заняться юридическими делами и правовыми вопросами.Четко следуйте правилам, ведите честную игру. Ни в коем случае не давайте взяток,даже если вам на это намекнут. Ближе к выходным возможно почувство сильной усталостии морального истощения. Хотя бы на время перестаньте хвататься за несколько делсразу. Дайтет себе отдых и приведите в порядок внутренний мир.ДеваНоваянеделя принесет Девам неопределенность и небольшую стагнацию в делах. Мелкие сложностии неурядицы могут создать ощущение, будто у вас огромный ком проблем. Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года настоятельнорекомендует остановиться и посмотреть на все со стороны. Не пытайтесь сразу всеразрешить или ускорить. Вселенная дает вам возможность увидеть иную точку зрения,чтобы не загнать себя в угол.ВесыДовольносложной окажется неделя у Весов. Сложившаяся ситуация потребует решительных действий,сделать которые вам крайне сложно. Вас могут одолевать страхи и сомнения, ощущениенеправильного выбора и так далее. Единственный выход – отключиться от негативныхэмоций, набраться смелости и шагнуть вперед. Обратите внимание на состояние здоровья– вероятно обострение хронических заболеваний и возникновение воспалительных процессов.СкорпионМногиеСкорпионы на этой неделе предадутся размышлениям о вечном. Вас может озаботить поисквашего истинного предназначения и смысла жизни. В такие периоды очень часто пересматриваютсяценности, меняются желания и цели, усиливается интуиция и связь с внутренним Я.Вы можете стать кому-то мудрым наставником или даже идейным вдохновителем какого-тосообщества.СтрелецСтрельцына этой неделе настойчивы и решительны, как никогда. Во вторник вы можете загоретьсяновой бизнес-идеей и незамедлительно приступить к ее воплощению. А почему нет? Звездысчитают, что на текущий момент вы достигли всего, чего хотели. Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года гласит: наступает время покоренияновых вершин. Ваша энергетика и способность зажигать огонь в других позволят быстрособрать армию единомышленников.КозерогМногиеКозероги на этой неделе почувствуют разочарование своими действиями – не так давноперед вами стоял сложный выбор. И может показаться, что вы не только не облегчилисебе жизнь, но и только усугубили все. На самом деле, это лишь временные сомнения.Подождите немного – все придет в норму. Сосредоточьтесь на главных вопросах. Высможете быстро все уладить.Водолейбольшинства Водолеев на этой неделе наступает поистине светлая полоса. Вас ждетуспешное завершение дел или проектов, особенно долгостроев. Вероятно получение высокойприбыли, заключение выгодных контрактов. Фортуна на вашей стороне! Смело испытывайтеудачу – не скупитесь на лотерейный билетик. Возможность забрать весь призовой фондвесьма высока.РыбыЗвездысчитают, что Рыбам пришло время обратиться к своему прошлому опыту. Там вы можетепочерпнуть информацию, необходимую для дальнейшего развития. И не помешает работанад ошибками. Перед вами открываются огромные возможности и ваша задача сейчас– разобраться с прошлым, отпустить его. В выходные гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года рекомендует побыть в одиночествеили в кругу семьи, чтобы ничего не отвлекало от столь необходимого самоанализа.