Муж
телеведущей Регины Тодоренко рассмешил поклонников в Instagram. Влад Топалов остроумно ответил распространителям спама.
Муж
телеведущей Регины Тодоренко рассмешил поклонников в Instagram. Влад Топалов остроумно ответил распространителям спама.
Тодоренко
показала в Instagram шутливую переписку о том, что певец пошел на крайние меры и
интересуется возможностью заработка в Сети. Одна из пользователей-спамеров разместила
сообщение о том, что она, будучи сама дома с ребенком, неплохо зарабатывает с
помощью смартфона и предлагает подписчикам присоединиться.
Влад Топалов тут же отреагировал на рекламную запись. Артист
пошутил, что тоже намерен последовать ее примеру. "Я тоже дома. С
ребенком. Готов! Что делать?" – цитирует запись исполнителя издание "Обозреватель".
Ранее Регина Тодоренко
идали откровенное интервью, в котором коснулись темы развода. Они
рассказали журналистам, что они уже не раз задумывались о разводе. "У нас
кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели
развестись", – сделала заявление телеведущая. Она добавила, что решать
конфликты им помогает хорошее чувство юмора.
Напомним, ранее Регина
Тодоренко и сыграли свадьбу в Соренто. На торжество они позвали
только самых близких. Как писали "Дни.ру", свои отношения телеведущая и певец
оформили в ноябре прошлого года. Тогда Тодоренко находилась на седьмом месяце беременности, и влюбленные
решили на время отложить праздник.