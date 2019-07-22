Муж телеведущей Регины Тодоренко рассмешил поклонников в Instagram. Влад Топалов остроумно ответил распространителям спама.

Мужтелеведущей Регины Тодоренко рассмешил поклонников в Instagram. Влад Топалов остроумно ответил распространителям спама.Тодоренкопоказала в Instagram шутливую переписку о том, что певец пошел на крайние меры иинтересуется возможностью заработка в Сети. Одна из пользователей-спамеров разместиласообщение о том, что она, будучи сама дома с ребенком, неплохо зарабатывает спомощью смартфона и предлагает подписчикам присоединиться.Влад Топалов тут же отреагировал на рекламную запись. Артистпошутил, что тоже намерен последовать ее примеру. "Я тоже дома. Сребенком. Готов! Что делать?" – цитирует запись исполнителя издание "Обозреватель".Ранее Регина Тодоренкоидали откровенное интервью, в котором коснулись темы развода. Онирассказали журналистам, что они уже не раз задумывались о разводе. "У наскипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотелиразвестись", – сделала заявление телеведущая. Она добавила, что решатьконфликты им помогает хорошее чувство юмора.Напомним, ранее РегинаТодоренко и сыграли свадьбу в Соренто. На торжество они позвалитолько самых близких. Как писали "Дни.ру", свои отношения телеведущая и певецоформили в ноябре прошлого года. Тогда Тодоренко находилась на седьмом месяце беременности, и влюбленныерешили на время отложить праздник.