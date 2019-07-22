Монопрофильные муниципальные образования Владимирской области сделают еще более привлекательными для бизнеса

Монопрофильные муниципальные образования Владимирской области сделают еще более привлекательными для бизнесаГендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева рассказала главам моногородов Владимирской области о многократном увеличении финансирования монопрофильных муниципальных образований. Глава региона Владимир Сипягин призвал их использовать этот шанс, чтобы совершить рывок в социально-экономическом развитии моногородов.Фонда развития моногородов отмечает пятилетие своей деятельности.Фонд утвердил программу работы на 2020-2024 годы. По словам Иринв Макиевой, в соответствии с ней объём поддержки моногородам увеличат с 2,8 миллиарда рублей в 2019 году до 10-11 миллиардов рублей в 2020.Государство выделит столь значительные деньги для того, чтобы сделать монопрофильные муниципальные образования еще более привлекательными для инвесторов: средства пойдут на создание инфраструктуры, обеспечение беспроцентных займов для бизнесменов. Кроме того, в моногородах развивают социокультурное пространство. В них появляются «точки притяжения» - пешеходные улицы, современные кинотеатры и многое другое.Значимый соцпроект реализуют вместе с «Яндекс такси». До конца этого года производят бесплатное транспортное обслуживание ветеранов ВОВ.Работа Фонда показала себя настолько эффективной, что целый ряд монопрофильных муниципальных образований в ближайшие годы может выйти из этой категории.