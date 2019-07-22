Последние пять лет украинцы без устали твердят о неминуемой катастрофе переправы через Керченский пролив. Новое откровение о Крымском мосту вызвало бурю негодования в Сети. Речь идет о якобы проседании сооружения.

Последние пять лет украинцы без устали твердят о неминуемой катастрофе переправы через Керченский пролив. Новое откровение о Крымском мосту вызвало бурю негодования в Сети. Речь идет о якобы проседании сооружения.В ноябре прошлого года украинские журналисты со ссылкой наМинистерство по вопросам временно оккупированных территорий утверждало опроседании переправы. В доказательство чиновники ссылались на данныеспутниковой съемки.Теперь на Украине признали: "построенныйоккупантами" Крымский мост может выстоять. Об этом заявил телеведущий иполитический аналитик Евгений Киселев в чате издания "Главред".По его словам, украинцы предполагали, что переправа черезКерченский пролив строится по устаревшим технологиям, к тому же в районе снепростой геологической ситуацией. Теперь Киселев признает: современныетехнологии позволят построить мост, который устоит перед природнымикатаклизмами.Он напомнил, что первую переправу через Керченский проливпостроили немцы во время Великой Отечественной войны. Позже конструкция быласнесена ледоходом.В Сети бурно отреагировали на откровение украинцев.Признание надежности некоторые пользователи назвали"невероятным" событием."Местные СМИ заявили, что "построенныйоккупантами" Крымский мост, оказывается, "может выстоять".Удивительный все-таки народец. Пять лет орать, что переправа вот-вот рухнет, апотом признаться в собственной глупости и скудоумии. Какой позор!" -написал на своей странице в Twitter блогер Константин Симонов.Автомобильная часть переправы была открыта в мае прошлогогода. Через несколько месяцев по Крымскому мосту проедут первые поезда.Они соединят Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону идругие города с крупнейшими населенными пунктами полуострова – Симферополем,Севастополем и Евпаторией. Купить билеты на поезда через можнобудет уже в сентябре.