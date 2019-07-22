Последние пять лет украинцы без устали твердят о неминуемой катастрофе переправы через Керченский пролив. Новое откровение о Крымском мосту вызвало бурю негодования в Сети. Речь идет о якобы проседании сооружения.
Последние пять лет украинцы без устали твердят о неминуемой катастрофе переправы через Керченский пролив. Новое откровение о Крымском мосту вызвало бурю негодования в Сети. Речь идет о якобы проседании сооружения.
В ноябре прошлого года украинские журналисты со ссылкой на
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий утверждало о
проседании переправы. В доказательство чиновники ссылались на данные
спутниковой съемки.
Теперь на Украине признали: "построенный
оккупантами" Крымский мост может выстоять. Об этом заявил телеведущий и
политический аналитик Евгений Киселев в чате издания "Главред".
По его словам, украинцы предполагали, что переправа через
Керченский пролив строится по устаревшим технологиям, к тому же в районе с
непростой геологической ситуацией. Теперь Киселев признает: современные
технологии позволят построить мост, который устоит перед природными
катаклизмами.
Он напомнил, что первую переправу через Керченский пролив
построили немцы во время Великой Отечественной войны. Позже конструкция была
снесена ледоходом.
В Сети бурно отреагировали на откровение украинцев.
Признание надежности некоторые пользователи назвали
"невероятным" событием.
"Местные СМИ заявили, что "построенный
оккупантами" Крымский мост, оказывается, "может выстоять".
Удивительный все-таки народец. Пять лет орать, что переправа вот-вот рухнет, а
потом признаться в собственной глупости и скудоумии. Какой позор!" -
написал на своей странице в Twitter блогер Константин Симонов.
Автомобильная часть переправы была открыта в мае прошлого
года. Через несколько месяцев по Крымскому мосту проедут первые поезда.
Они соединят Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и
другие города с крупнейшими населенными пунктами полуострова – Симферополем,
Севастополем и Евпаторией. Купить билеты на поезда через можно
будет уже в сентябре.