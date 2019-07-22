Выборы в Верховную раду Украины не обошлись без курьезов. на днях в Киеве открыли Музей избирательного трэша, посвященный украинским выборным курьезам.

Выборы в Верховную раду Украины не обошлись без курьезов. Так, на участке в Кировоградской области для хранения бюллетеней вместо сейфа попытались использовать кастрюлю. В Киеве избирательница симулировала обморок, так как забыла паспорт, необходимый для голосования. А во Львове 94-летняя пенсионерка после конфликта с членами избирательной комиссии начала рвать свой бюллетень на части и есть его. Часть документа уцелела, его учли, как недействительный, передает телеканал "Россия 24".Кроме того, на днях в Киеве открыли "Музей избирательного трэша", посвященный украинским выборным курьезам, начиная с 1994 года. В музее можно увидеть странные агитматериалы, листовки с черным пиаром кандидатов, подарки, которыми подкупали избирателей, и другие экспонаты.