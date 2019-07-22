Накануне, 21 июля, состоялась долгожданная премьера нового шоу Анастасии Волочковой Балерина в зазеркалье цирка. Сама артистка осталась в полном восторге, а вот ее зрители – нет.

Накануне, 21 июля, состоялась долгожданная премьера нового шоу Анастасии Волочковой "Балерина в зазеркалье цирка". Сама артистка осталась в полном восторге, а вот ее зрители – нет."Мои дорогие! Я это сделала! Для вас! Мои любимые зрители!!! Спасибо всем, кто пришел! Спасибо за этот переаншлаг! Я вообще хотела тихо. Для 500 человек. Мы и рекламу не делали.. Только в инстаграм моей. Я такая счастливая, что вас пришло в два раза больше.😊 За цветы – нет слов!!! Вы же знали, что я их люблю!!! Везу все домой!!! Даже рассадку мне лично пришлось изменить, чтобы она была удобной для вас.😊 Без всяких столиков! Я так старалась для вас, не жалея сил и времени на репетиции. Зал "Мир" вместил всех! В темноте, да не в обиде! Вы замечательные мои зрители! А таких фанатов, которые в первой странице карусели, я очень ценю! (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены. – Прим.ред.)", – написала счастливая Анастасия Волочкова.Интересно, что шоу балерины посетила ее дочь Ариадна, которая, по слухам, давно живет с отцом. Анастасия опубликовала ряд фотографи и видео, на которых продемонстрировала полный зал, гостей, с которыми с удовольствием фотографировалась, и детей, принявших участие в постановке.Несмотря на то, что в своем аккаунте Instagram Анастасия Волочкова запретила возможность комментировать публикации, все же на одну появились отзывы подписчиков. Среди восторженных слов много возмущенных. В частности, многие зрители из-за "переаншлага", о котором заявила Анастасия Волочкова остались без своих, согласно купленным билетам, мест, да и вообще, судя по отзывам, организация шоу была ужасна. Якобы не к кому было обратиться за помощью в зале, да и спектакль задержали."Отвратительно!!! Сначала искусственно создана толпа на входе, охрана запускала по 5-7 человек и закрывала дверь. Далее в зале занять места по билету невозможно, те кто первым зашел занял место которое понравилось, администраторов никого что-бы уточнить места. У нас были билеты в 3 ряд, а пришлось занять места в последнем причем сами еще и стулья добывали и расставляли. Начало задержали на полчаса. Балета не увидела вообще... то что было на сцене назвала бы какофонией движений..." – высказалась одна зрительница.Другая прямо опровергла слова Волочковой: "Анастасия ну что же вы все время врете. Билеты на ваше клоун-шоу практически все остались не проданными и вам ничего не оставалось как всем им раздавать даром. Вы провалили концерт и организаторы оказались по уши в долгах. Огромное количество цветов? Опять ложь. Вам заказали 5 букетов организаторы + Арина и еще пару ваших знакомых. Все и это видно на ваших фото. Вы полностью провалили проект. И вам по истине место только в цирке".Более того, говорят, не все юношеские коллективы согласились участвовать в постановке Анастасии Волочковой. "ТАААК... а теперь , милочка, расскажите нам, что у вас произошло с Сансарой, а?? Почему коллектив отказался выступать с вами?" – задали вопрос балерине. Кстати, пока она на него не ответила.Комментаторы объяснили такую большую загруженность зала. "На Волочкову пришли посмотреть, как на животных в цирке, а "аншлаг"обеспечили родители детей ,выступающих на площадке и любопытные, которые в живую посмотрели на бывшую "балетную" всемдавалку.😅" – ехидно написал один интернет-пользователь.