В Петербурге продают комнату в коммунальной квартире за сумму, на которую можно приобрести студию в престижном районе или же двухкомнатную квартиру подальше от центра.

Семикомнатная коммуналка, в которой выставлена на продажу комната, находится в четырехэтажном кирпичном доме в самом центре – недалеко от станций метро "Владимирская" и "Достоевская", говорится в сообщении "Авито". Состояние квартиры хорошее, площадь комнаты – 25,5 квадратного метра.Владелец просит за комнату почти 3 миллиона рублей. За эти деньги можно купить студию на Васильевском острове или двушку в 10 минутах ходьбы от станции метро "Гражданский проспект".