В Зеленом театре ВДНХ совсем скоро пройдет концерт группы ПЕЛАГЕЯ. Сходить на него вы сможете абсолютно бесплатно, потому что Дни.ру раздают пригласительные.

В Зеленом театре ВДНХ совсем скоро пройдет концерт группы "ПЕЛАГЕЯ". Сходить на него вы сможете абсолютно бесплатно, потому что "Дни.ру" раздают пригласительные.Группа "ПЕЛАГЕЯ" не проводила сольных концертов в Москве вот уже несколько лет. 27 июля счастливчики смогут попасть на долгожданное выступление.Гости придут в восторг от потрясающего голоса солистки Пелагеи, насладятся русскими народными песнями, романсамии получат массу удовольствия от мероприятия.Музыканты выступят с насыщенной программой, в которой будут присутствовать современные инструменты. Концерт пройдет под открытым небом и станет настоящим праздником для любителей русской музыки.Попасть на выступлениегруппы "ПЕЛАГЕЯ"27 июля очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт в ;поставьте лайк под последними тремя постами;отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел24 июля. Счастливчикам оперативно пришлем билеты на концертгруппы "ПЕЛАГЕЯ".Ранее разыгрывались билеты на закрытый показ фильма