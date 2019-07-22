Местный житель похитил кошелек с денежными средствами из кармана кофты потерпевшего.

18 июля текущего года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение о хищении денег у 70-летнего местного жителя.На место происшествия, к одному из развлекательных заведений Коврова, незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и оперуполномоченные уголовного розыска. Полицейским потерпевший пояснил, что несколькими часами ранее между ним и другим посетителем кафе произошел конфликт, переросший в драку, после которой мужчина обнаружил пропажу кошелька, в котором находились 2000 рублей.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате личность подозреваемого в совершении кражи была установлена. Им оказался 28-летний местный житель.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что стал свидетелем конфликта и, воспользовавшись моментом, когда потерпевший упал, а второй участник драки покинул место происшествия, похитил кошелек из кофты пенсионера и скрылся.Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).