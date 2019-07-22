В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций состоялась жеребьева третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. Российский клуб Краснодар, дебютирующий в турнире, встретится с португальским Порту.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций состоялась жеребьева третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. Российский клуб "Краснодар", дебютирующий в турнире, встретится с португальским "Порту".Встречи третьего раунда квалификации состоятся 7 и 13 августа. Первый матч "Краснодар" проведет на своем поле, который начнется в 20:00 по московскому времени. Если "быки" пройдут "Порту" по итогам двух игр, они попадут в стадию плей-офф.Напомним, что "Краснодар" занял в прошедшем чемпионате России третье место и впервые в своей истории получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.