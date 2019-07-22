Континентальная хоккейная лига внесла изменения в регламент, обязывающие хоккеистов клубов приезжать на матчи в костюмах. Исключение сделано для игроков гостевых команд, которые в крайнем случае могут использовать спортивный стиль одежды.

Континентальная хоккейная лига внесла изменения в регламент, обязывающие хоккеистов клубов приезжать на матчи в костюмах. Исключение сделано для игроков гостевых команд, которые в крайнем случае могут использовать спортивный стиль одежды."Для приезда на домашние матчи обязательна к ношению одежда формального стиля, предусматривающая верхнюю одежду, пиджак, брюки и рубашку", – написано в новом спортивном регламенте КХЛ, который был опубликован на официальном сайте лиги.Послабления сделаны для гостевых команд. Им рекомендовано также приезжать на игры в одежде формального стиля, однако разрешено использовать спортивные куртки единого образца с логотипом клуба в случае крайней необходимости.Все поправки к действующем регламенту КХЛ были приняты на июльском заседании совета директоров лиги.