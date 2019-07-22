Лариса Гузеева опубликовала свежие фотографии, на которых буквально преобразилась. Популярная актриса предстала в обществе известного артиста.

Лариса Гузеева опубликовала свежие фотографии, на которых буквально преобразилась. Популярная актриса предстала в обществе известного артиста.Лариса Гузеева является одной из самых востребованных ведущих на отечественном телевидении. Артистка работает на Первом канале, где на протяжении многих лет является бессменным флагманом брачного шоу "Давай поженимся". Также Лариса снималась в кулинарной передаче, а еще непременно участвует в новогодних развлекательных программах.С недавних пор Гузеева задействована в новом телепроекте. Причем компанию ей составил актер Андрей Соколов. Об этом стало известно благодаря самой телеведущей. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лариса Гузеева опубликовала фотографию, на которой запечатлена с популярным артистом."Андрюша Соколов. Самый закрытый, самый загадочный актер нашего времени. Настоящий мужчина и товарищ.🎬 Люблю и всегда счастлива встретиться и поработать.☕️🌹" – призналась Лариса Гузеева в подписи к снимку, на котором тот ее нежно обнимает.Артистка также выложила кадр, где запечатлена на фоне белых цветов. На обеих фотографиях облаченная в черное актриса эффектно оттенила свои выкрашенные в белый цвет волосы. Лариса Гузеева внесла изменения в свой образ не так давно, однако многочисленные поклонники, судя по комментариям, так пока и не привыкли к ее новому виду.