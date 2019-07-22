Тереза Мэй, которая на этой неделе покидает пост британского премьер-министра, сегодня, 22 июля, проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Оно станет уже третьим с прошлой недели.

Тереза Мэй, которая на этой неделе покидает пост британского премьер-министра, сегодня, 22 июля, проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Оно станет уже третьим с прошлой недели.Ожидается, что после задержания танкера в Ормузском проливе Лондон может объявить о пакете дипломатических и экономических мер в отношении Тегерана.Корпус стражей исламской революции Ирана задержал танкер под британским флагом 19 июля за нарушение международных правил судоходства, напоминает телеканал "Россия 24".