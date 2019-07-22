Моряки теплохода Севастополь, принадлежащего попавшей под санкции США компании Гудзон, вернулись в Россию. Члены экипажа были репатриированы из Сингапура после вмешательства Приморской транспортной прокуратуры.

Моряки теплохода "Севастополь", принадлежащего попавшей под санкции США компании "Гудзон", вернулись в Россию. Члены экипажа были репатриированы из Сингапура после вмешательства Приморской транспортной прокуратуры. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу региональной транспортной прокуратуры. Точное количество моряков и порт возвращения уточняются."Экипаж корабля "Севастополь" обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение судовладельцем их трудовых прав. По результатам проверки сотрудники ведомства установили, что представители судоходной компании "Гудзон" после окончания срока действия трудовых договоров не приняли никаких мер по доставке российских моряков из зарубежного порта. В суд было направлено 12 исков с требованием обязать судовладельца вернуть членов экипажа во Владивосток", — сообщили в пресс-службе.Также приморский транспортный прокурор возбудил в отношении руководителя компании и юридического лица административное дело и вынес представление об устранении нарушений. Все требования были исполнены в добровольном порядке. В настоящий момент всех моряков репатриировали в Россию.Напомним, 2018 году Министерство финансов США расширило санкционный список по Северной Корее, в которые попала базирующаяся в Российской Федерации судоходная компания "Гудзон". В списке оказались 6 судов под российскими флагами: "Севастополь", "Патриот", "Партизан", "Нептун", "Богатырь" и "Белла".