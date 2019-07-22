Создание новых памятных мест в Крыму обсудят по мультимедийному видеомосту. Мост между Москвой и Симферополем пройдет 26 июля.

Создание новых памятных мест в Крыму обсудят по мультимедийному видеомосту. Мост между Москвой и Симферополем пройдет 26 июля.Во встрече примут участие министр просвещения РФ Ольга Васильева, режиссер и председатель творческого совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Кончаловский и исполнительный директор РВИО Александр Барков. Они будут поддерживать беседу из Москвы, сообщает РИА Новости. Из Симферополя на связь выйдет глава Крыма Сергей Аксенов.Как информирует "Вести — Севастополь", в рамках видеомоста будет обсуждаться программа создания новых памятных мест в Крыму, непосредственно связанных с военной историей России. Участники встречи определят новые ключевые проекты Российского военно-исторического общества на территории полуострова.