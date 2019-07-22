Первые данные ЦИК заметно отличаются от результатов экзитполов. Но обработано всего 1,5 процента бюллетеней. Явка на выборах составила менее 50 процентов. Нарушений, по данным МВД, около 2 тысяч.

Социальные опросы перед выборами в Верховную раду говорили о том, что украинцы очень хотят видеть в новом парламенте новые лица. Но пока Центризбирком Украины показывает в лидерах не совсем новые лица.Лидирует по-прежнему партия Зеленского — 38,56 процента у "Слуги народа". На втором месте — Тимошенко со своей "Батькивщиной" (10,92 процента). Дальше идет Петр Порошенко и его "Европейская солидарность" (8,87 процента). Вместе с ними в парламент проходят "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Радикальная партия" Олега Ляшко и "Голос" Вакарчука.Первые данные ЦИК заметно отличаются от результатов экзитполов. Но обработано всего 1,5 процента бюллетеней.Явка на выборах составила менее 50 процентов. Наибольшая была зафиксирована в Черниговской области – 54 процента, а наименьшая — в Закарпатской области (41 процент).Нарушений, по данным МВД, около 2 тысяч. Чаще всего жалобы приходили из Днепропетровской и Донецкой областей, а также из Киева. Кроме того, МВД открыло более 40 уголовных дел. 23 из них связаны с незаконным использованием избирательного бюллетеня, шесть — с подкупом избирателей, еще пять открыты по факту "препятствования осуществлению избирательного права".