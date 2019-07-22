Он попал в транспортировочную ленту, получив травмы, не совместимые с жизнью

Он попал в транспортировочную ленту, получив травмы, не совместимые с жизньюРегиональный СледКом возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего животноводческой фермы «СП «Нестерево» в Юрьев-Польском районе.Руководство предприятия ежемесячно заключало договор подряда с мужчиной, который обслуживал навозоуборочный транспортер фермы. Работу на этом оборудовании должен выполнять сотрудник с навыками, прошедший обучение и получивший разряд.Однако мужчину допустили к оборудованию без обучения.16 июня 2019 года, находясь на смене, рабочий открыл кожухи транспортера и попал в транспортировочную ленту, получив травмы, не совместимые с жизнью.Семье 58-летнего погибшего оказали материальную поддержку.Следователи устанавливают конкретное лицо, причастное к гибели мужчины.