Он попал в транспортировочную ленту, получив травмы, не совместимые с жизнью
Он попал в транспортировочную ленту, получив травмы, не совместимые с жизнью
Региональный СледКом возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего животноводческой фермы «СП «Нестерево» в Юрьев-Польском районе.
Руководство предприятия ежемесячно заключало договор подряда с мужчиной, который обслуживал навозоуборочный транспортер фермы. Работу на этом оборудовании должен выполнять сотрудник с навыками, прошедший обучение и получивший разряд.
Однако мужчину допустили к оборудованию без обучения.
16 июня 2019 года, находясь на смене, рабочий открыл кожухи транспортера и попал в транспортировочную ленту, получив травмы, не совместимые с жизнью.
Семье 58-летнего погибшего оказали материальную поддержку.
Следователи устанавливают конкретное лицо, причастное к гибели мужчины.