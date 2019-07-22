В США как минимум восемь человек пострадали от удара молний. Это произошло на пляже в штате Флорида. Сообщается, что одного мужчину доставили в больницу в критическом состоянии - у него остановка сердца. Остальным повезло больше, их жизням ничто не угрожает.

В США как минимум восемь человек пострадали от удара молний. Это произошло на пляже в штате Флорида. Сообщается, что одного мужчину доставили в больницу в критическом состоянии — у него остановка сердца. Остальным повезло больше, их жизням ничто не угрожает. Трое даже отказались от госпитализации.Известно, что среди пострадавших — два иностранных туриста, передает телеканал "Россия 24".