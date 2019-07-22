Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 48 квадратных метров

Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 48 квадратных метровВ Гусь-Хрустальном районе произошел пожар, унесший жизнь человек. Поздним вечером 20 июля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в поселке Гусевский. На место незамедлительно выехали спасатели.Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 48 квадратных метров. На пожаре обнаружили тело пожилой женщины, по предварительной версии, это хозяйка дома — женщина 1951 года рождения. Причины происшествия устанавливаются.