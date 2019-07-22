Бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о бесследном исчезновении генерального прокурора страны Юрия Луценко. В пресс-службе объяснили, что чиновник ушел в отпуск.

Бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о бесследном исчезновении генерального прокурора страны Юрия Луценко. В пресс-службе объяснили, что чиновник ушел в отпуск."Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез", – на своей странице в Facebook заметил Анрдей Портнов. По его словам, на время отсутствия начальника ведомство возглавляет его заместитель Дмитрий Сторожук.Пользователи Сети не смогли пройти мимо такой благодатной темы для шуток. Самыми разными способами они стали намекать на то, что причиной бесследного исчезновения генерального прокурора могли стать итоги голосования на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. Дескать, победа сторонников Владимира Зеленского стала очевидной, а значит старым лицам во власти необходимо быть готовыми либо сняться с насиженных мест, либо ответить за свои поступки по закону."Лыжи напарафинил?", "Не отпускайте, держите!", – цитирует комментаторов. Кто-то заметил, что Юрий Луценко, возможно, постарается укрыться от своих бывших соратников на территории России.Обсуждение бесследного исчезновения генерального прокурора Украины со своего рабочего места, при том, что за день до этого его видели на избирательном участке, достигло таких масштабов, что в дело пришлось вступить пресс-службе ведомства. "Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске", – рассказала пресс-секретарь Лариса Сарган.Напомним, ранее Владимир Зеленский обещал, что в случае победы на выборах он отправит в отставку всех коррупционеров. Как отмечали эксперты, для полной свободы действий политику не хватало поддержки парламента. Однако на досрочных выборах партия главы государства "Слуга народа" получила решительное преимущество, что значительно облегчает задачу президента.