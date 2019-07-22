В Петропавловске-Камчатском молодой медведь прорвался на территорию аэропорта Елизово, проломив ограждение. Зайца сняла камера наблюдения.

В Петропавловске-Камчатском молодой медведь прорвался на территорию аэропорта Елизово, проломив ограждение. "Зайца" сняла камера наблюдения.Косолапый, как видно на записи, проявил завидное упорство: он старательно налегал на забор, расшатывая крепления, пока сетка не отошла от стоек. Навалившись еще раз, зверь проделал брешь в ограждении, после чего отправился рыскать по территории воздушной гавани.Кадры были сделаны ночью, но дата записи не уточняется, как и то, сколь долго хищник гулял по Елизову.Если этот нарушитель проник на территорию аэропорта "зайцем", то его предшественник в начале июня без тени стеснения прошел через КПП, чем немало удивил охранников.