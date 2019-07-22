Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда составили рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.

Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.Коэффициент напряжённости на рынке труда — отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона. Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5. На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.На втором месте — Чечня (коэффициент 23,8). Далее идут Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1), Республика Тыва (5,2).Самый низкий коэффициент напряжённости на рынке труда (0,1) зафиксирован в Амурской области и Еврейской автономной области.Ранее были названы сферы деятельности с наибольшим дефицитом работников в России.Среди специалистов высшего уровня квалификации больше всего не хватает врачей. Дефицит таких специалистов на конец 2018 года составил почти 60 тыс. человек.