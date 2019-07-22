Лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил пугающий сценарий ближайшего будущего. Согласно видению политика, мир ждет большая война на Ближнем Востоке, а такой страны как Украина и вовсе не станет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил пугающий сценарий ближайшего будущего. Согласно видению политика, мир ждет большая война на Ближнем Востоке, а такой страны как Украина и вовсе не станет."Вы можете надеяться – подождать год, два, три... Но ничего коренным образом не изменится", -в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" рассказал Владимир Жириновский.По его словам, украинский вопрос может быть решен исключительно силовым путем. Украина вошла в число таких стран, как Северная Корея, Вьетнам, Афганистан, Иран, Сирия и Ливия, внутренние и внешние конфликты которых мировое сообщество пытается разрешить военными методами. Для украинской власти это будет означать весьма плачевные последствия, поскольку о сохранности государства никто задумываться не будет."Сперва раздел Украины, а потом окончательная ее ликвидация", – подчеркнул лидер ЛДПР."Эти выборы были последними", – уверен Владимир Жириновский. Он подчеркнул, что в 2024 году на Украине не будет проходить никакого голосования просто потому, что такой страны не останется на политической карте мира.По словам политика, большое влияние на ситуацию окажет ситуация на Ближнем Востоке. "Там разворачиваются такие события, что все забудут вообще что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. И Иран это не Вьетнам и не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события" , – уверен Жириновский.По его словам, ближневосточные беженцы будут направлены на Украину. "Все у вас там соберутся и вашей стране конец", – обратился лидер ЛДПР к украинцам."Не будет страны под названием "Украина", – предсказал политик.Он добавил, что тем гражданам Украины, которые могут переехать в Россию, стоит поступить именно так. "А там разберутся МЧС. Единственное, что может помочь Украине – это Министерство по чрезвычайным ситуациям", – подчеркнул Владимир Жириновский.