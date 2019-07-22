Не заметил из-за солнца: 18-летний водитель с небольшим стажем вождения сбил пешехода, пытавшегося пересечь проезжую часть по зебре. Пострадавший был доставлен в больницу, где и скончался от полученных травм.

Камера регистратора запечатлела момент фатальной аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 21 июля, на трассе Апатиты — Кировск в Мурманской области.На записи видно, как два человека попытались пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу. В какой-то момент они заметили, что водитель "Лады", приближавшийся к "зебре", не сбрасывает скорость.Один из мужчину отпрянул назад, в сторону обочины, а второй пешеход ускорился и ринулся к середине дороги, где и был сбит легковушкой.Как сообщают местные СМИ, 46-летний пострадавший был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. На следующий день он скончался.Молодой человек, находившийся за рулем легковушки, получил водительские права в феврале текущего года. 18-летний юноша пояснил, что просто не заметил людей из-за солнца, светившего ему в глаза.