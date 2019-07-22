Прошедшие накануне выборы в Верховную раду обернулись очередным позором для экс-президента Украины Петра Порошенко. Его партия Европейская солидарность уступила пророссийским силам и получила менее 9% голосов. Бывший глава государства крайне эмоционально отреагировал на результаты выборов.

Прошедшие накануне выборы в Верховную раду обернулись очередным позором для экс-президента Украины Петра Порошенко. Его партия "Европейская солидарность" уступила пророссийским силам и получила менее 9% голосов. Бывший глава государства крайне эмоционально отреагировал на результаты выборов.Обошедшая "Европейскую солидарность" условнопророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" ВиктораМедведчука должна стать изгоем. С таким заявлением Порошенко выступил напресс-конференции в Киеве по итогам выборов в Верховную раду.Партию Медведчука бывший украинский лидер назвал"оккупационной платформой" и "марионеткой Кремля".Порошенко призвал другие политические силы, прошедшие в новую Раду, не вступатьв коалицию с "оппозиционерами" и не допустить их в правительство.По его словам, "Оппозиционная платформа" должнаостаться на обочине политической жизни, под пристальными контролем спецслужб."Мы ожидаем, что уже к утру все, кто проходят 5%-ный барьер, отмежуются отпартии Медведчука", – заключил .Для интересующихся украинской политикой очевидно, что бывшийпрезидент лукавит, отмечает издание "ПолитНавигатор". Журналистынапомнили, что в бытность Порошенко президентом Медведчук был главнымпереговорщиком Киева и Москвы."Кроме того, телеканалы Порошенко активно раскручивали Медведчука,который, по одной из версий, готовился на роль удобного спарринг-партнера напрезидентских выборах, однако этот сценарий не сработал из-за вступления в игруВладимира Зеленского", – подчеркивает издание.В воскресенье состоялись внеочередные выборы в Верховнуюраду. Украинский парламент формируется по смешанной системе – 225 человекизбираются по партийным спискам, столько же – по мажоритарным округам.После обработки половины бюллетеней партия президентаВладимира Зеленского набирает более 42% голосов, "Оппозиционнаяплатформа" – около 13%, а партия – 8,64%. В обновленнуюРаду также проходит "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос"музыканта Святослава Вакарчука.