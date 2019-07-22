Прошедшие накануне выборы в Верховную раду обернулись очередным позором для экс-президента Украины Петра Порошенко. Его партия Европейская солидарность уступила пророссийским силам и получила менее 9% голосов. Бывший глава государства крайне эмоционально отреагировал на результаты выборов.
Прошедшие накануне выборы в Верховную раду обернулись очередным позором для экс-президента Украины Петра Порошенко. Его партия "Европейская солидарность" уступила пророссийским силам и получила менее 9% голосов. Бывший глава государства крайне эмоционально отреагировал на результаты выборов.
Обошедшая "Европейскую солидарность" условно
пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора
Медведчука должна стать изгоем. С таким заявлением Порошенко выступил на
пресс-конференции в Киеве по итогам выборов в Верховную раду.
Партию Медведчука бывший украинский лидер назвал
"оккупационной платформой" и "марионеткой Кремля".
Порошенко призвал другие политические силы, прошедшие в новую Раду, не вступать
в коалицию с "оппозиционерами" и не допустить их в правительство.
По его словам, "Оппозиционная платформа" должна
остаться на обочине политической жизни, под пристальными контролем спецслужб.
"Мы ожидаем, что уже к утру все, кто проходят 5%-ный барьер, отмежуются от
партии Медведчука", – заключил .
Для интересующихся украинской политикой очевидно, что бывший
президент лукавит, отмечает издание "ПолитНавигатор". Журналисты
напомнили, что в бытность Порошенко президентом Медведчук был главным
переговорщиком Киева и Москвы.
"Кроме того, телеканалы Порошенко активно раскручивали Медведчука,
который, по одной из версий, готовился на роль удобного спарринг-партнера на
президентских выборах, однако этот сценарий не сработал из-за вступления в игру
Владимира Зеленского", – подчеркивает издание.
В воскресенье состоялись внеочередные выборы в Верховную
раду. Украинский парламент формируется по смешанной системе – 225 человек
избираются по партийным спискам, столько же – по мажоритарным округам.
После обработки половины бюллетеней партия президента
Владимира Зеленского набирает более 42% голосов, "Оппозиционная
платформа" – около 13%, а партия – 8,64%. В обновленную
Раду также проходит "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос"
музыканта Святослава Вакарчука.