Стали известны подробности о самочувствии известной актрисы. Инна Чурикова
по-прежнему остается под наблюдением врачей.
Стали известны подробности о самочувствии известной актрисы. Инна Чурикова
по-прежнему остается под наблюдением врачей.
Деталями поделился персонал больницы, где находится 75-летняя знаменитость.
По последней информации, Инна Чурикова по-прежнему в тяжелом состоянии.
"Температура вечером – 36,6, на утро – 36,2", – цитирует источник в
медучреждении РИА Новости. Пока речь о выписке народной любимицы не идет –
звезде театра и кино пока необходимо пристальное внимание и забота докторов.
Напомним, несчастье с
Инной Чуриковой произошло вечером 18 июля. Артистку доставили в НИИ имени
Склифосовского после того, как она упала со сцены во время спектакля
"Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители актрисе ей
подняться, но постановку пришлось прервать.
Как писали "Дни.ру", провела несколько дней в
реанимации, после чего медики перевели ее в отделение лечения острых
эндотоксикозов.
окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и
начала работать в Московском театре юного зрителя. В 1975 году она стала
актрисой театра имени Ленинского комсомола ("Ленком"). В кино Инна Чурикова
дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над
Борском". Наиболее известные работы актрисы в кино: "Морозко",
"Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса",
"Любовь Яровая", "Ширли-мырли".