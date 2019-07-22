Стали известны подробности о самочувствии известной актрисы. Инна Чурикова по-прежнему остается под наблюдением врачей.

Стали известны подробности о самочувствии известной актрисы. Инна Чуриковапо-прежнему остается под наблюдением врачей.Деталями поделился персонал больницы, где находится 75-летняя знаменитость.По последней информации, Инна Чурикова по-прежнему в тяжелом состоянии."Температура вечером – 36,6, на утро – 36,2", – цитирует источник вмедучреждении РИА Новости. Пока речь о выписке народной любимицы не идет –звезде театра и кино пока необходимо пристальное внимание и забота докторов.Напомним, несчастье сИнной Чуриковой произошло вечером 18 июля. Артистку доставили в НИИ имениСклифосовского после того, как она упала со сцены во время спектакля"Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители актрисе ейподняться, но постановку пришлось прервать.Как писали "Дни.ру", провела несколько дней вреанимации, после чего медики перевели ее в отделение лечения острыхэндотоксикозов.окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина иначала работать в Московском театре юного зрителя. В 1975 году она сталаактрисой театра имени Ленинского комсомола ("Ленком"). В кино Инна Чуриковадебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи надБорском". Наиболее известные работы актрисы в кино: "Морозко","Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса","Любовь Яровая", "Ширли-мырли".