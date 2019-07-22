Сегодня мы рассказываем о 17-летней Вере Нечаевой из Москвы. Девочка уже несколько месяцев страдает от тяжелых и мучительных приступов, вызванных нарушением сердечного ритма – сильнейшей тахикардией. Состояние Веры стремительно ухудшается, ей угрожает сердечная недостаточность.

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