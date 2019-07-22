На Украине подводят итоги выборов в Верховную раду. Центризбирком уже обработал более 25 процентов протоколов. По последним данным, больше всего голосов набирает партия действующего президента. За Слугу народа проголосовали почти 42 процента избирателей.

На Украине подводят итоги выборов в Верховную раду. Центризбирком уже обработал более четверти протоколов. По последним данным, больше всего голосов набирает партия действующего президента. За "Слугу народа" проголосовали почти 42 процента избирателей.У "Оппозиционной платформы" — около 12,5 процентов голосов. При этом в Донецкой и Луганской областях эта партия лидирует. У "Евросолидарности" и "Батькивщины" — примерно по восемь с половиной процентов. Пятипроцентный порог удалось также преодолеть партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.По партийным спискам избирают только половину депутатского корпуса Рады, напоминает телеканал "Россия 24". Остальные идут по мажоритарным округам. В части из них, по информации ЦИК, лидируют или побеждают действующие депутаты.Почти половина украинцев пришла на участки в день голосования. Это итоговые данные Центризбиркома по явке. Активнее остальных голосовали Черниговская, Тернопольская и Волынская области. А меньше всего голосовали в Черновицкой, Закарпатской и Херсонской областях.Явка избирателей на выборах в Верховную Раду IX созыва составила 49,84 процента по данным всех 199 избирательных округов по стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.В Винницкой области явка составила 51,03%, в Волынской — 52,26%, Днепропетровской — 51,18%, Донецкой — 45,71%, Житомирской — 51,48%, Закарпатской — 41,16%, Запорожской — 50,82%, Ивано-Франковской — 48,04%, Киевской — 50,30%, Кировоградской — 49,40%, Луганской — 49,23%, Львовской — 53,42%, Николаевской — 47,09%. Одесская область показала явку 46,97%, Полтавская — 54,10%, Ровенская — 48,02%, Сумская — 52,24%, Тернопольская — 54,21%, Харьковская- 50,43%, Хмельницкая — 53,17%, Черкасская область — 51,53%, Черновицкая — 42,06%, Черниговская — 54,80%, Херсонская — 43,93%, Киев — 48,97%.На выборах было допущено почти 2000 нарушений. В ряде регионов Украины завели уголовные дела. Кроме того, партии заявили о нарушениях на участках. Эту информацию правоохранители обещают проверить.Так, в Запорожье трое мужчин распылили в окно избирательного участка вещество с резким запахом. А в Киеве на двух участках нашли протоколы, которые члены избиркомов подписали еще до окончания процедуры. В Одесской области наблюдатели от "Оппозиционной платформы" заявили о подделке подписей в списке избирателей. Сообщается, что эти бюллетени не засчитают.