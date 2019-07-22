Ольга Бузова, оформившая развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, никак не может наладить свою личную жизнь. О том, когда она наконец выйдет замуж, поющая ведущая высказалась на концерте.

Ольга Бузова, оформившая развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, никак не может наладить свою личную жизнь. О том, когда она наконец выйдет замуж, поющая ведущая высказалась на концерте.В родном городе Ольги Бузовой Санкт-петербурге состоялся концерт VK Fest. Не смогла пропустить такое событие и звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Оля исполнила несколько своих хитов, ей активно подпевали зрители. Гламурная красотка предстала перед публикой в синем откровенном наряде и черных ботфортах. Образ завершили искусственные длинные высветленные волосы.На сцене отметился и юморист, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Он оказался на одной сцене с Ольгой Бузовой, и та, приобняв его, нежно погладила по спине. Отметим, что паре то и дело приписывают романтические отношения, однако пока, по признанию поющей ведущей, они так и остаются в статусе друзей."Мы настолько близки с Тимуром, что я даже могу выбрать ему невесту. Совсем скоро мы примем участие в реалии-шоу, где вместе будем искать любовь. И если не найдем, то поженимся друг на друге!" – цитирует Ольгу Бузову .Ранее звезда "Дома-2" признавалась, что ждет инициативы от Тимура Батрутдинова, однако тот, по всей видимости, так ее и не проявил. Ольга Бузова не стесняется откровенно говорить, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым одинока. Да и вообще разводиться с любимым мужем не собиралась до упора."У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я пришла не разводиться, я была уверена, что мы поговорим, и все наладится. Тогда я не знала про наличие другой женщины. Еще год я не понимала вообще, что произошло... И до сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. После Димы я никого так и не смогла полюбить..." – призналась телеведущая.