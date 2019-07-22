На юго-востоке столицы водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание гостиницы. В том же районе попытка дрифта на дороге закончилась аварией, в которой пострадал пешеход.

На юго-востоке столицы водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание гостиницы. "Фольксваген" вылетел на пешеходную зону, снес все, что оказалось у него на пути, в том числе каменный вазон с растением, после чего протаранил дверь отеля.Еще немного и машина могла оказаться прямо в вестибюле. Водитель, по данным ГИБДД, не пострадал, но теперь ему придется возмещать ущерб, нанесенный арендованному автомобилю и зданию гостиницы.Также на юго-востоке Москвы попытка дрифта на дороге закончилась аварией, в которой пострадал пешеход. На пересечении улиц Генерала Кузнецова и Авиаконструктора Миля "Мерседес" вылетел в пешеходную зону и протаранил столб. Металлическая труба упала на прохожего, буквально раздробив ему руку. По словам очевидцев, лихач на элитной иномарке грубо нарушил правила движения."Он стоял на светофоре газовал, газовал, потом тронулся, сразу с дрифтом, его здесь занесло, он потерял управление и ударился в бордюр, — рассказал один из очевидцев. Здесь постоянно дрифтят. С утра еще — мне кажется это он и был, он дрифтовал часов в 10 утра, тут был визг резины. Здесь постоянно бешеный перекресток, постоянно машины бьются!"Как утверждают очевидцы, водитель "Мерседеса" и его пассажир даже не попытались помочь пострадавшему. Скорую вызвал проезжавший мимо таксист. Мужчина со сложным переломом руки был госпитализирован. По факту ДТП полиция проводит проверку.