Многие водители сталкиваются с такой проблемой как угон машины. Например, за прошлый год своих автомобилей лишились почти 30 тысяч человек.

Многие водители сталкиваются с такой проблемой как угон машины. Например, за прошлый год своих автомобилей лишились почти 30 тысяч человек.По данным компании "Ренессанс Страхования", в текущем году лидером по числу угонов стал седан Hyundai Solaris. Чем дешевле транспортное средство, тем выше на него спрос у преступников.Недорогие машины сразу разбирают на детали, поскольку это затрудняет их дальнейший розыск. А с премиальными иномарками все гораздо сложнее - их стараются как можно скорее переправить в другие регионы или за границу, сообщает .По утверждению , заслуженное второе место достается седану Kia Rio, а бронзу забирает Kia Ceed. Кроме того в список вошли и другие марки: Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima."Смещение интереса угонщиков в сторону доступных автомобилей связано с повышением стоимости запчастей и роста спроса на подержанные детали", – приводит слова управляющего директора по автострахованию Сергея Демидова газета "Известия".В свою очередь пишет, что недорогие иномарки чаще всего угоняют в провинции. А в Москве и Санкт-Петербурге устойчивым спросом у угонщиков пользуются автомобили премиум-класса: к примеру, BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado.