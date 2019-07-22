Дарья Мороз дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о личной жизни.

Дарья Мороз дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о личной жизни.В конце прошлого года стало известно о романе режиссера Константина Богомолова и скандально известной журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Примерно в это же время появилась информация о разводе кинодеятелся с актрисой Дарьей Мороз. Сама артистка предпочитает не комментировать отношения своего бывшего мужа с новой пассией, однако без проблем говорит о расставании с ним.Оказывается, экс-супруги сумели найти общий язык после развода. "Если люди жили в гармонии, с уважением относились друг к другу и после этого у них хватило ума и такта разойтись без скандала, без судов, без какой-то катастрофы, дележки имущества и детей, мне кажется, это нормальная ситуация. Мы с Костей всегда были честны друг перед другом, и период расставания – непростой для обоих – переживали вместе", – призналась Дарья Мороз.Важнюу роль сыграла их с Константином Богомоловым дочь Анна. "Оба понимали, что вражды не может быть ни в каком виде: у нас есть дочь, Аня, которую мы любим одинаково сильно, у нас есть сфера творчества, где мы продолжаем работать вместе", – отметила актриса.Суммируя все это, Дарья Мороз дала понять, что они с Константином Богомоловым, несмотря на события, происходящие в их личной жизни (уже у каждого своей), они все равно вместе. "За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся", – заключила артистка в беседе с журналом Hello!Интересно, что скандально известный блогер Лена Миро ранее высказала убеждение, что Константин Богомолов встречается с Ксенией Собчак только по расчету. Дескать, гламурная блондинка поможет ему распиарить его новый сериал "Содержанки", где, кстати, играет главную роль именно Дарья Мороз.