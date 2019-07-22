Трехлетняя девочка, которая отравилась экстази, выписана из больницы. Ранее сообщалось, что ребенок, являющийся гражданином России, на Ибице случайно съел наркотик. Опасную находку девочка совершила в детском парке, увидев лежащее на земле неизвестное вещество.

Трехлетняя девочка, которая отравилась экстази, выписана из больницы.Ранее сообщалось, что ребенок, являющийся гражданином России, на Ибице случайно съел наркотик. Опасную находку девочка совершила в детском парке, увидев лежащее на земле неизвестное вещество. Не осознавая последствий, она проглотила найденное. Впоследствии оказалось, что съеденный наркотик является экстази.После случившегося ребенка доставили в больницу. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на агенство ЭФЭ, девочку уже выписали оттуда. Как отметили врачи, состояние ее здоровья уже не вызывает опасения.