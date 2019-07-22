Украинского лидера Владимира Зеленского оставляют без полномочий. По мнению экспертов, проблемы Незалежной будут решать Запад и Россия, а Киеву останется только подчиниться решениям больших дядей.

Украинского лидера Владимира Зеленского оставляют без полномочий. По мнению экспертов, проблемы Незалежной будут решать Запад и Россия, а Киеву останется только подчиниться решениям "больших дядей"."Экономические проблемы Украины решаются на Западе, авоенно-политические проблемы Украины решаются на Востоке, в России", -заявил в эфире телеканала "НАШ" политолог Вадим Карасев. По егословам, новым властям страны придется так или иначе контактировать с Москвой.Эксперт подчеркнул, что в украинской политике много новичков, ноза каждым из них стоят серьезные люди. "Вот борьба будет сейчас междудвумя большими дядями. Кстати говоря, они всегда заинтересованы в том, чтобы втой или иной стране были достаточно юные политики, им тогда легче управлять", -отметил Карасев.Новичком в политике является и президент Украины . Не имели политического опыта и многие представители окружения главыгосударства. Поговаривают, что все они серьезно зависимы от олигарха ИгоряКоломойского – злейшего врага Петра Порошенко.По мнению журналистов, реальное управление государством сосредоточили в своих руках глава администрации украинского лидера Андрей Богдан, а также первый помощник президента Сергей Шефир. Киевский политтехнолог Дмитрий Раимов полагает, что Зеленский превратился в объект манипуляций."По интервью, которое дал господин Шефиризданию "Левый берег", по тому, как ведет себя на публичныхмероприятиях господин Андрей Богдан, мне представляется так, что президентотстранен от управления государством", – сказал аналитик.Напомним, накануне на Украине прошли внеочередные выборы вВерховную раду. Партия "Слуга народа" набрала более 42%голосов. Это позволит сформировать президенту сформировать большинство вВерховной раде без необходимости вступать в коалицию с другими политическимисилами.