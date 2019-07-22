Глава Центризбиркома России Элла Памфилова проинформировала общественность о том, что перепроверка подписей может быть проведена только по решению суда.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова проинформировала общественность о том, что перепроверка подписей может быть проведена только по решению суда.Об этом она пояснила в интервью радиостанции "Коммерсант FM", подчеркнув, что без соответствующего вердикта служителей Фемиды перепроверка не предусмотрена отечественным законодательством и, по ее словам, если у кандидатов есть, на то основания, они могут подать друг на друга в суд.Памфилова назвала такую практику "неблаговидной", отметив, что зачастую вместо конкуренции идей в различных избирательных кампаниях "соревнуются — кто кого".Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ — 44 кандидата, от ЛДПР — 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" — 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.