Пассажирам подмосковной электрички пришлось час провести взаперти, а затем пешком добираться по путям до ближайшей станции. Причиной ЧП стал скачок напряжения, в результате которого состав оказался обесточен.

Пассажирам подмосковной электрички пришлось час провести взаперти, а затем пешком добираться по путям до ближайшей станции. Причиной ЧП стал скачок напряжения, в результате которого состав оказался обесточен.Проблемы возникли в понедельник днем на Ярославском направлении МЖД. Электричка около 15 минут простояла на станции Челюскинская, а, миновав платформу Строитель, и вовсе остановилась."У электрички пропало электричество, стояли около часа после чего пассажиров стали выпускать, людям пришлось спрыгивать и идти по ЖД путям", — отметил Евгений Зазовский.До Мытищ, как видно на кадрах, пассажиры добирались своим ходом.