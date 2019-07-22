Территории горящих лесов в регионах России увеличились и составляют уже 140 тысяч гектаров. Всего зафиксировано 133 пожара. Больше всего очагов - 57 - в Иркутской области, 42 - в Красноярском крае.

Территории горящих лесов в регионах России увеличились и составляют уже 140 тысяч гектаров. Всего зафиксировано 133 пожара. Больше всего очагов — 57 — в Иркутской области, 42 — в Красноярском крае. Там, а также в некоторых районах Бурятии и Якутии действует режим чрезвычайной ситуации.Особый противопожарный режим введен более чем в 40 регионах страны, передает телеканал "Россия 24". 2,5 тысячи пожарных борются с огнем. Пожарные тушат более 140,6 тысячи гектаров горящего леса в регионах России. Это почти на 18 тысяч гектаров больше, чем сутками ранее. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.