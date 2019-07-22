На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, российский пловец Олег Костин показал второй результат в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем. Его время составило 22,70 секунды.

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, российский пловец Олег Костин показал второй результат в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем. Его время составило 22,70 секунды.Первым стал представитель США Калеб Дрессел (22,35). В тройке призеров также оказался бразильский пловец Николас Сантос (22,79).Ранее на турнире россиянка Юлия Ефимова пробилась в финал на дистанции 100 метров брассом с лучшим временем дня – 1 минута 5,56 секунды.