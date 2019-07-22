В ходе следствия собрана доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого к 11 эпизодам преступной деятельности.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) ич. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).По версии следствия, осенью 2018 года фигурант, заранее зная, что хозяева отсутствуют, проник в несколько дачных домов в Петушинском районе, откуда похитил и впоследствии продал посуду, электроинструменты, предметы быта, велосипед.После поступивших в дежурную часть заявлений от собственников дачных домов сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых злоумышленник был задержан.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к одиннадцати эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 65 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.