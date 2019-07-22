На встрече с президентом России глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что самая подделываемая в стране продукция – это питьевая вода. По его словам, фальсификат на этом рынке — 25-30 процентов. Исправить ситуацию, считает глава Ростеха, могла бы маркировка питьевой воды.

На встрече с президентом России глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что самая подделываемая в стране продукция – это питьевая вода.По его словам, фальсификат на этом рынке составляет 25-30 процентов, а в некоторых регионах достигает 80 процентов.Исправить ситуацию, по мнению главы "Ростеха", могла бы маркировка питьевой воды.Пока же единственная категория среди продовольственных товаров, которая маркируется в рамках эксперимента, — это молочные продукты.Он начался в России 15 июля и, согласно постановлению правительства, продлится до 29 февраля 2020 года.Ожидается, что запущена маркировка будет к концу года. Сейчас, рассказал Чемезов, завершается соответствующая работа "Ростеха" (одного из бенефициаров компании ЦРПТ, которая выступает оператором системы маркировки) и Минсельхоза.Остальные товары, которые участвуют в системе маркировки (в том числе в рамках пилотных проектов) — непродовольственные. Это сигареты, обувь, отдельные товары легкой промышленности, шубы, духи и туалетная вода, обувь, лекарства и некоторые другие товары, передает "Интерфакс".Глава "Ростеха" также напомнил, что с 1 июля обязательной стала маркировка обуви и ряда фармацевтических изделий, а с 1 января 2020-го обязательной станет маркировка всей фармацевтики.Ранее сообщалось, что на встрече с президентом России Чемезов рассказал Путину о рекорде "Рособоронэкспорта".