Эксперты подтвердили смертельный диагноз политической карьеры Владимира Зеленского и его партии Слуга народа. У бывшего шоумена нет возможности избежать роковых шагов и отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.

Эксперты подтвердили смертельный диагноз политической карьеры Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". У бывшего шоумена нет возможности избежать роковых шагов и отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.В сериале "Слуга народа", который во многом сформировал для украинцев образ правильного президента страны, главный герой в исполнении Владимира Зеленского отказывается от сотрудничества с Международным валютным фондом. Однако в реальности такого не произойдет, уверены эксперты."Зеленский не может отказаться от услуг МВФ, потому что это означает, что Украина "кинет" Фонд. А у страны огромный пред этой структурой долг", – цитирует руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.Лидер Незалежной будет вынужден пойти на уступки финансовой организации. И чем больше Зеленский приблизится к тому курсу, который для него избрали в МВФ, тем хуже станет ситуация в стране."Сотрудничать с таким хищником он будет плотно и деструктивно", – подчеркнул Колташов.Эксперт добавил, что президент постарается скрыть это взаимодействие. Во время формирования нового парламента ему важно, чтобы никто не догадался о союзе с МВФ.Однако, подчеркнул экономист, сотрудничество с организацией станет достоянием общественности и приведет Владимира Зеленского к закономерному краху, как это произошло с его предшественником Петром Порошенко. Оппозиция пообещала, что МВФ станет могилой для политической карьеры президента и его партии.