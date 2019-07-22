В Якутске сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 23-летнего водителя, который совершил ДТП и находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Как стало впоследствии известно, это были еще не все преступления, которые мужчина успел сделать за один день.

В Якутске сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 23-летнего водителя, который совершил ДТП и находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Как стало впоследствии известно, это были еще не все преступления, которые мужчина успел сделать за один день.Следствием установлено, что 23-летний задержанный в день происшествия распивал спиртные напитки. После этого он отправился в магазин, где похитил у продавца сотовый телефон.Злоумышленник решил, что этого недостаточно и посетил один из музеев города. Проник он туда, разбив окно на втором этаже. Внутри культурного учреждения мужчина начал громить витрины, а также повредил ценные экспонаты. Установлено, что ущерб от содеянного составил 1 миллион 797 тысяч рублей.Затем, сбежав от охраны, преступник обнаружил на территории музея припаркованную машину, в которой был оставлен ключ зажигания. Недолго думая, мужчина решил скрыться, угнав автомобиль. Позже, не справившись с управлением, злоумышленник совершил ДТП, сообщается на сайте МВД по Республике Саха.По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.