Экс-президент Украины Петр Порошенко отправится под суд за прошлогоднюю провокацию в Керченском проливе. О процессе над политиком рассказал бывший высокопоставленный сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, который инициировал возбуждение против Порошенко и его окружения более 10 уголовных дел.
Экс-президент Украины Петр Порошенко отправится под суд за прошлогоднюю провокацию в Керченском проливе. О процессе над политиком рассказал бывший высокопоставленный сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, который инициировал возбуждение против Порошенко и его окружения более 10 уголовных дел.
Печерский суд украинской столицы начал проводить военные
экспертизы в деле о государственной измене Порошенко, отметил Портнов. Также
речь идет о злоупотреблении полномочиями бывшим президентом при введении в
отдельных регионах страны военного положения для узурпации власти.
"Кроме того, суд дал разрешение на доступ следователей ко
всем шифрограммам и протоколам, сопровождавшим провокацию Порошенко в отношении
украинских моряков, из-за его действий, попавших в российский плен", – сказал
бывший сотрудник администрации Януковича.
Отправка моряков в Керченский пролив – один из эпизодов, по
которому против президента Украины возбуждено уголовное дело. В конце ноября
прошлого года группа из нескольких кораблей военно-морского флота Незалежной
вторглась в российские территориальные воды. В итоге суда и их команды были
задержаны пограничниками ФСБ.
Задержание моряков в Керченском проливе Порошенко
использовал как повод для введения военного положения. В окружении политика
предполагали, что таким образом можно отменить президентские выборы. Но
провокация и агрессивная риторика в отношении России не помогли.
Всего против бывшего президента и его окружения возбуждено
уже 11 уголовных дел. Его подозревают в государственной измене, коррупции,
узурпации судебной власти. По словам Портнова, компромата на Порошенко хватит
для десятков разбирательств.
Неубедительный результат на прошедших в воскресенье выборах
в Верховную раду ослабил и без того шаткое положение бывшего президента. Его
партия получила 8,7% голосов, тогда как на выборах главы государства
заручился поддержкой 25% избирателей.