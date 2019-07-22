Экс-президент Украины Петр Порошенко отправится под суд за прошлогоднюю провокацию в Керченском проливе. О процессе над политиком рассказал бывший высокопоставленный сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, который инициировал возбуждение против Порошенко и его окружения более 10 уголовных дел.

Экс-президент Украины Петр Порошенко отправится под суд за прошлогоднюю провокацию в Керченском проливе. О процессе над политиком рассказал бывший высокопоставленный сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, который инициировал возбуждение против Порошенко и его окружения более 10 уголовных дел.Печерский суд украинской столицы начал проводить военныеэкспертизы в деле о государственной измене Порошенко, отметил Портнов. Такжеречь идет о злоупотреблении полномочиями бывшим президентом при введении вотдельных регионах страны военного положения для узурпации власти."Кроме того, суд дал разрешение на доступ следователей ковсем шифрограммам и протоколам, сопровождавшим провокацию Порошенко в отношенииукраинских моряков, из-за его действий, попавших в российский плен", – сказалбывший сотрудник администрации Януковича.Отправка моряков в Керченский пролив – один из эпизодов, покоторому против президента Украины возбуждено уголовное дело. В конце ноябряпрошлого года группа из нескольких кораблей военно-морского флота Незалежнойвторглась в российские территориальные воды. В итоге суда и их команды былизадержаны пограничниками ФСБ.Задержание моряков в Керченском проливе Порошенкоиспользовал как повод для введения военного положения. В окружении политикапредполагали, что таким образом можно отменить президентские выборы. Нопровокация и агрессивная риторика в отношении России не помогли.Всего против бывшего президента и его окружения возбужденоуже 11 уголовных дел. Его подозревают в государственной измене, коррупции,узурпации судебной власти. По словам Портнова, компромата на Порошенко хватитдля десятков разбирательств.Неубедительный результат на прошедших в воскресенье выборахв Верховную раду ослабил и без того шаткое положение бывшего президента. Егопартия получила 8,7% голосов, тогда как на выборах главы государствазаручился поддержкой 25% избирателей.