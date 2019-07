После запуска пилотируемого корабля Союз МС-13, который был произведен 20 июля с космодрома Байконур, на орбите был обнаружен неизвестный объект. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на специализированном сайте ВВС США Spacetrack.org.

После запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13", который был произведен 20 июля с космодрома Байконур, на орбите был обнаружен неизвестный объект.Как следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США Spacetrack.org, в результате запуска российского "Союза" военными США были зафиксированы на околоземной орбите три объекта: собственно "Союз МС-13", третья ступень ракеты-носителя "Союз-ФГ" и неизвестный фрагмент ступени, передает РИА Новости.Ранее после запусков пилотируемых "Союзов" военные США регистрировали на орбите только два объекта: корабль и третью ступень, а в апреле 2015-го в космосе были обнаружены два десятка обломков третьей ступени ракеты "Союз-У", которая разрушилась в результате нештатного отделения грузового корабля "Прогресс"."Союз МС-13" причалил к МКС 21 июля в 01:48 по московскому времени.Он доставил на станцию россиянина Александра Скворцова, итальянца Луку Пармитано и американца Эндрю Моргана, которые присоединились к россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук.Ранее сообщалось, что британскому наблюдателю удалось снять видео стыковки "Союза МС-13" с МКС.Quickly assembled PIPP video from UK ISS pass at 23.40BST- Soyuz launched this afternoon nearby & just about to dock with ISS!Big, big thanks to @metrolinaszabi for alerting me to this rare imaging opportunity. I salute man's adventures in space on this anniversary @apollo_50th pic.twitter.com/VRrEnugvcD— Martin Lewis (@SkyInspector) 21 июля 2019 г.